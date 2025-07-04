Визначилася суперниця Ястремської у третьому колі Wimbledon
Українка зустрінеться з представницею Іспанії
15 хвилин тому
Фото: j48tennis.net
Даяна Ястремська дізналася суперницю у третьому колі Wimbledon.
У наступному раунді після перемоги над росіянкою анастасією захаровою українка зустрінеться з представницею Іспанії Джессікою Манейро. Відзначимо, що іспанка напередодні переграла тріумфаторку Australian Open-2020 Софію Кенін.
Зустріч запланована на 5 липня. Тенісистки вийдуть на корт першим запуск – старт гри не раніше 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна пробилася до третього кола Wimbledon.
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