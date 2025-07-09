Олег Шумейко

Друга ракетка світового рейтингу Карлос Алькарас прокоментував вихід до півфіналу Wimbledon-2025. Слова іспанця наводить офіційний сайт ATP:

Я просто дуже радий, що можу зіграти ще один півфінал тут, на Wimbledon. Це щось справді особливе, і я хотів зробити це на початку тижня. Я дуже задоволений рівнем, на якому зіграв сьогодні проти такого складного гравця, як Кем (Кемерон Норрі). Я впевнений, що немає нікого, хто працює старанніше за нього, тому я радий бачити, що він грає такі матчі.

Про матч з Тейлором Фрітцем

Він грає чудово. Він був справді успішним: два титули, півфінали тут, на Wimbledon… Я просто буду готовий до цієї битви. Завжди важко грати проти нього. Я просто зосереджуся, але зараз я хочу насолоджуватися цим моментом і проживати його, тому що грати півфінал тут справді нелегко.

Нагадаємо, що на трав’яному Шоломі більше не залишилося українок – Людмила Кіченок не змогла вийти до чвертьфіналу Wimbledon.