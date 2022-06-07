Другий матч за день не витримала. Байндль вилетіла з першого трав’яного турніру в сезоні
Слідом за Ястремською. Байндль поступилася Соболенко на старті турніру WTA в Нідерландах
Українка не змогла нічого протиставити титулованій суперниці
Катерина Байндль / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Катерина Байндль (№142 WTA) програла білорусці Арині Соболенко (№ 6 WTA) в першому раунді турніру WTA250 в Гертогенбосе (Нідерланди) з рахунком 4:6, 1:6.
Поєдинок тривав 79 хвилин. Українка оформила 3 ейса, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 2 з 7 зароблених брейк-поінтів. Соболенко записала в свій актив 10 ейсів, 11 разів помилилася при подачі і зробила 5 брейків.
Нагадаємо, що в першому колі цього турніру програла і Даяна Ястремська.
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