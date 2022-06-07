Слідом за Ястремською. Байндль поступилася Соболенко на старті турніру WTA в Нідерландах

Українка не змогла нічого протиставити титулованій суперниці

Катерина Байндль / Фото - БТУ

Українська тенісистка(№142 WTA) програла білорусці(№ 6 WTA) в першому раунді турніру WTA250 в Гертогенбосе (Нідерланди) з рахунком 4:6, 1:6.Поєдинок тривав 79 хвилин. Українка оформила 3 ейса, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 2 з 7 зароблених брейк-поінтів. Соболенко записала в свій актив 10 ейсів, 11 разів помилилася при подачі і зробила 5 брейків.Нагадаємо, що в першому колі цього турніру програла і