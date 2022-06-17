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Снігур не змогла вийти в 1/2 фіналу турніру ITF в Великобританії

Українку за бортом змагань залишила господарка кортів
Теніс WTA
20:49
Снігур не змогла вийти в 1/2 фіналу турніру ITF в Великобританії
Дар'я Снігур / Фото - БТУ
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№132 WTA) з рахунком 2:6, 3:6 програла британці Джоді Беррейдж (№216 WTA) в чвертьфіналі турніру ITF в Ілклі (Великобританія).

Матч тривав 55 хвилин. Українка по ходу зустрічі реалізувала один з двох зароблених брейк-поінтів і програла п'ять геймів на власній подачі.

Наступного тижня Снігур зіграє в кваліфікації на Wimbledon-2022.

Раніше стало відомо, що українка Леся Цуренко зіграє в основній сітці британського мейджора.
Володимир Кириченко
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Дарина Снігур

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