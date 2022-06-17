Снігур не змогла вийти в 1/2 фіналу турніру ITF в Великобританії

Українку за бортом змагань залишила господарка кортів

Дар'я Снігур / Фото - БТУ

Українська тенісистка(№132 WTA) з рахунком 2:6, 3:6 програла британці(№216 WTA) в чвертьфіналі турніру ITF в Ілклі (Великобританія).Матч тривав 55 хвилин. Українка по ходу зустрічі реалізувала один з двох зароблених брейк-поінтів і програла п'ять геймів на власній подачі.Наступного тижня Снігур зіграє в кваліфікації на Wimbledon-2022.Раніше стало відомо, що українка