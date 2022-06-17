Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Великобританії
Снігур не змогла вийти в 1/2 фіналу турніру ITF в Великобританії
Українку за бортом змагань залишила господарка кортів
Дар'я Снігур / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Дар'я Снігур (№132 WTA) з рахунком 2:6, 3:6 програла британці Джоді Беррейдж (№216 WTA) в чвертьфіналі турніру ITF в Ілклі (Великобританія).
Матч тривав 55 хвилин. Українка по ходу зустрічі реалізувала один з двох зароблених брейк-поінтів і програла п'ять геймів на власній подачі.
Наступного тижня Снігур зіграє в кваліфікації на Wimbledon-2022.
Раніше стало відомо, що українка Леся Цуренко зіграє в основній сітці британського мейджора.
Коментарі 0