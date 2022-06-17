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Цуренко отримала право на участь в основному раунді Wimbledon-2022

За це українка повинна подякувати хорватці Анну Конюх
Теніс WTA
16:45
Цуренко отримала право на участь в основному раунді Wimbledon-2022
Леся Цуренко / Фото - Facebook
Українська тенісистка Леся Цуренко (№116 WTA) зіграє в основі Wimbledon-2022. Про це повідомляє Twitter Entry List Updates Women.

Цуренко потрапила в основну сітку завдяки відмові від участі в британському мейджорі хорватки Анни Конюх (№90 WTA).

Крім Цуренко, в основі зіграють українки Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. З кваліфікації свою участь на турнірі почнуть Дар'я Снігур, Катерина Байндль та Катерина Завацька

Матчі у відбірковому раунді Wimbledon-2022 стартують на наступному тижні.

Напередодні Цуренко з рахунком 1:6, 4:6 програла екс-першій ракетці світу Сімоні Халеп в першому раунді турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
Володимир Кириченко
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Леся Цуренко Wimbledon

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