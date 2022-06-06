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Снігур вперше в кар'єрі вийшла в основний раунд турніру WTA

На цей раз Дар'я змогла подолати кваліфікацію в Ноттінгемі
Теніс WTA
19:53
Снігур вперше в кар'єрі вийшла в основний раунд турніру WTA
Дар'я Снігур / Фото - БТУ
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№130 WTA) вийшла в основну сітку турніру WTA250 в Ноттінгемі (Великобританія).

У фіналі кваліфікації українка переграла американку Даніель Лао (№275 WTA) з рахунком 7:6, 4:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 34 хвилини. За цей час Снігур оформила один ейс, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 11 з 22 брейкпойнтов.

Відзначимо, що 20-річна уродженка Києва втретє зіграла в кваліфікації турніру WTA і вперше пробилася в основну сітку. Ім'я наступної суперниці Снігур стане відомо пізніше.

Напередодні WTA оновила рейтинг жіночого Тура. В Україні змінилася перша ракетка.
Володимир Кириченко
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Дарина Снігур Ноттінгем

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