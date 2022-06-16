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Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Великобританії

Українка залишила за бортом господарку змагань
Теніс WTA
16 червня 22:23
Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Великобританії
Українська тенісистка Дар'я Снігур (№132 WTA) з рахунком 6:2, 2:6, 6:2 переграла британку Рану Акуа Стойбер (№132 WTA) у другому раунді турніру ITF в Великобританії.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Снігур зробила шість брейків і програла чотири гейми на своїй подачі, допустила дві подвійні помилки і ні оформила жодного ейса.

У чвертьфіналі українка зустрінеться з ще однією британкою Джоді Анною Берідж.

Раніше українська тенісистка Катерина Байндль переграла італійку Федеріка Ді Сарру (6:3, 3:6, 7:5) у другому раунді турніру WTA125 в Гайбі (Італія).
Володимир Кириченко
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Дарина Снігур

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