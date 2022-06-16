Снігур вперше в кар'єрі вийшла в основний раунд турніру WTA
Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру ITF в Великобританії
Українка залишила за бортом господарку змагань
Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Снігур зробила шість брейків і програла чотири гейми на своїй подачі, допустила дві подвійні помилки і ні оформила жодного ейса.
У чвертьфіналі українка зустрінеться з ще однією британкою Джоді Анною Берідж.
Раніше українська тенісистка Катерина Байндль переграла італійку Федеріка Ді Сарру (6:3, 3:6, 7:5) у другому раунді турніру WTA125 в Гайбі (Італія).
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