Снігур перемогла на старті турніру в Канберрі
Дар’я виграла в двох сетах
близько 3 годин тому
У першому колі турніру WTA 125 у Канберрі (Австралія) українська тенісистка Дарʼя Снігур (WTA 149) здобула перемогу над німкеню Тамарою Корпач (WTA 123).
Снігур виграла у Корпач з рахунком 6:4, 6:0.
Для тенісисток це був другий матч одна з одною та перша перемога українки.
Матч тривав 79 хвилин, за якиі Снігур подала один ейс, допустила одну подвійну помилку та реалізувала чотири із триндцяти брейк-пойнтів.
У наступному колі Дарʼя зустрінеться з кваліфаєркою Лян Еньшуо з Тайваню.
