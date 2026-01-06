Олег Гончар

У першому колі турніру WTA 125 у Канберрі (Австралія) українська тенісистка Дарʼя Снігур (WTA 149) здобула перемогу над німкеню Тамарою Корпач (WTA 123).

Снігур виграла у Корпач з рахунком 6:4, 6:0.

Для тенісисток це був другий матч одна з одною та перша перемога українки.

Матч тривав 79 хвилин, за якиі Снігур подала один ейс, допустила одну подвійну помилку та реалізувала чотири із триндцяти брейк-пойнтів.

У наступному колі Дарʼя зустрінеться з кваліфаєркою Лян Еньшуо з Тайваню.

