Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) прокоментувала перемогу над ексросіянкою зі спортивним гомадянством Франції Варварою Грачовою (WTA 75) на старті турніру WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Слова українки навів портал ВТУ.

Світоліна виграла у Грачової з рахунком 6:3, 6:1.

«Це був чудовий матч. Я дійсно грала дуже добре і задоволена тим, як змогла проявити себе в першому матчі сезону. Іноді старт сезону буває непростим, але після невеликої паузи було дуже приємно повернутися і зіграти за цієї приголомшливої підтримки трибун в Окленді – все було саме так, як я й очікувала.

Загалом я задоволена тим, як зіграла сьогодні. У мене була пауза, тому що минулого сезону я, на жаль, завершила виступи раніше, ніж планувала. Натомість у мене був час відпочити, перезавантажитися і знову повернутися до хорошого тенісу. Я дуже щаслива».