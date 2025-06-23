Колишній український тенісист Сергій Стаховський в ефірі «Чемпіон Радіо» розповів про своє відношення до Олімпійських ігор.

«Ну, в межах того, що це Олімпійські ігри, де представляєш державу, то сильно б'ють. Тобто для мене завжди збірна України і Олімпійські ігри – це були чимось особливим.

Дуже шкода, що я виступав лише на одних, хоча міг виступати на трьох. Але перший – це був Пекін, не пощастило просто, невчасно показав хороший результат. Другий – це був Лондон, це був класний досвід.

В Ріо я теж міг поїхати, але…… Я не знаю, чи це було правильно чи ні, тому що в мене вдома лежить акредитація, в мене все є. Але я не поїхав через саме оці, скажімо так, пандемічні настрої.

Це було персональне рішення, я зважував дуже довго — «їхати — не їхати». І, насправді, це, я думаю, одна з речей, яких я буду в своєму житті шкодувати. Треба було їхати».