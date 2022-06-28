Стаховський: «Джокович і Надаль все розуміють, вони мені писали слова підтримки»

Український тенісист Сергій Стаховський висловився про позицію Новака Джоковича та Рафаеля Надаля з приводу війни в Україні.



Джокович і Рафа все розуміють, вони мені писали слова підтримки. Можливо, я не мав звертатися до Надаля публічно, тому що такі сварки мають залишитися всередині і їм треба пояснити все приватно, щоб вони по-іншому висловлювалися в медіа. Тобто, це більш правильний підхід. Після мого твіта Надалю мене запитували, чому я не відповів і Джоковичу, але я зрозумів, що це буде помилкою, зробленою на емоціях».