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Світовий бокс. Тижневик

Стаховський: «Джокович і Надаль все розуміють, вони мені писали слова підтримки»

Сергій розповів, чому публічно не звернувся до Новака
Теніс ATP
19:57
Стаховський: «Джокович і Надаль все розуміють, вони мені писали слова підтримки»

Український тенісист Сергій Стаховський висловився про позицію Новака Джоковича та Рафаеля Надаля з приводу війни в Україні.

«Тут треба розуміти, що вони дивляться, як діє ATP. ATP – це міжнародна організація, яка засудила дії Росії. Попри це, вона захищає права всіх спортсменів і по факту є аполітичною. Все ж, варто також розуміти, які втрати несе Україна. А нам ще з цього всього треба буде злітати, як фенікс, після перемоги і докладати колосальних зусиль для відновлення нормального життя.

Джокович і Рафа все розуміють, вони мені писали слова підтримки. Можливо, я не мав звертатися до Надаля публічно, тому що такі сварки мають залишитися всередині і їм треба пояснити все приватно, щоб вони по-іншому висловлювалися  в медіа. Тобто, це більш правильний підхід. Після мого твіта Надалю мене запитували, чому я не відповів і Джоковичу, але я зрозумів, що це буде помилкою, зробленою на емоціях».

Нагадаємо, Стаховський також дорікнув Олександра Усика за поєдинок в Саудівській Аравії.


Джерело: Укрінформ Карен Агабекян
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Теги

Сергій Стаховський Рафаель Надаль Новак Джокович

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