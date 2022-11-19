Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег
Стаховський: «Турин був українським під час ATP Finals»
Сергій красиво попрощався з тенісом
Колишня 35 ракетка світу Сергій Стаховський в Instagram зробив пост, присвячений своєму прощання з тенісом, яке напередодні відбулося прямо під час Підсумкового турніру ATP:
«Не так я собі уявляв завершення кар'єри. Але нові обставини змусили всіх нас, Українців, об'єднатися і зробити максимум від нас залежного для нашої перемоги.
Турин сьогодні був українським під час ATP Finals. Спасибі всім українцям за вашу мужність. Слава Україні. Слава Нації».
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