Колишній український тенісист Сергій Стаховський в ефірі «Чемпіон Радіо» розповів, що наразі заняття тенісом обходяться дешевше, ніж в часи його дитинства.

«Я думаю, що зараз це в десятки разів дешевше, ніж це було, коли цей шлях починав я в 2000-х. Зараз є величезна кількість кортів і закритих, і відкритих. Є більше доступності щодо інвентаря, є більше можливостей тренуватись.

Тобто зараз елітарність тенісу все ж таки залишається, тому що цей шлях дуже довгий. І він сам по собі базується на тому, що треба буде багато подорожувати. Тому що це не те, що ти можеш в Україні змагатися, а потім їхати на чемпіонат Європи.

Здебільшого твоє життя в професійному турі складається з 32-34 тижнів, в які ти подорожуєш зі змагання на змагання. Постійно живеш за кордоном. Але, якщо ми зараз збираємо дитину, вона може ходити в секцію.

Секції є різноманітні: від тричі на тиждень, двічі на тиждень, п'ять разів на тиждень, як вам заманеться. Це може коштувати від 2,5 тисяч гривень до... А от до воно може коштувати, скільки ви готові в це вкладати.

Але зараз просто банально навчити дитину в 5-6 років й відправити в секцію, це доступно всім».