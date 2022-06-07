Збірна України програла вирішальний парний матч в протистоянні з командою США в Кубку Біллі Джин Кінг
Стало відомо місце проведення фіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Турнір пройде 8-13 листопада
Кубок Билли Джин Кинг / Фото - TwitterФінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг цього року відбудеться в Глазго (Шотландія) 8-13 листопада. Про це повідомляє Reuters.
У змаганнях візьмуть участь Австралія, Бельгія, Канада, Чехія, Італія, Казахстан, Польща, Іспанія, Словаччина, Швейцарія і США.
Великобританія, яка програла в кваліфікації, на правах господарки стане 12-ю командою-учасницею.
Учасників розділять на чотири групи, переможці яких зустрінуться в півфіналі. Турнір пройде на критому харді.
Відзначимо, що Глазго також є одним з чотирьох міст, які візьмуть груповий етап Кубка Девіса у вересні. Там зіграє квартет D: США, Великобританія, Казахстан і Нідерланди.
А тим часом українка Дар'я Снігур вперше пробилася в основну сітку турніру WTA.
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