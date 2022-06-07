Стало відомо місце проведення фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Турнір пройде 8-13 листопада

Кубок Билли Джин Кинг / Фото - Twitter

Фінальний турнір Кубкацього року відбудеться в Глазго (Шотландія) 8-13 листопада. Про це повідомляєУ змаганнях візьмуть участь Австралія, Бельгія, Канада, Чехія, Італія, Казахстан, Польща, Іспанія, Словаччина, Швейцарія і США.Великобританія, яка програла в кваліфікації, на правах господарки стане 12-ю командою-учасницею.Учасників розділять на чотири групи, переможці яких зустрінуться в півфіналі. Турнір пройде на критому харді.Відзначимо, що Глазго також є одним з чотирьох міст, які візьмуть груповий етап Кубка Девіса у вересні. Там зіграє квартет D: США, Великобританія, Казахстан і Нідерланди.А тим часом українка