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Стало відомо місце проведення фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Турнір пройде 8-13 листопада
Теніс WTA
11:19
Стало відомо місце проведення фіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Кубок Билли Джин Кинг / Фото - Twitter
Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг цього року відбудеться в Глазго (Шотландія) 8-13 листопада. Про це повідомляє Reuters.

У змаганнях візьмуть участь Австралія, Бельгія, Канада, Чехія, Італія, Казахстан, Польща, Іспанія, Словаччина, Швейцарія і США.

Великобританія, яка програла в кваліфікації, на правах господарки стане 12-ю командою-учасницею.

Учасників розділять на чотири групи, переможці яких зустрінуться в півфіналі. Турнір пройде на критому харді.

Відзначимо, що Глазго також є одним з чотирьох міст, які візьмуть груповий етап Кубка Девіса у вересні. Там зіграє квартет D: США, Великобританія, Казахстан і Нідерланди.

А тим часом українка Дар'я Снігур вперше пробилася в основну сітку турніру WTA.
Володимир Кириченко
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