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Стало відомо з ким Швьонтек зіграє благодійний матч на підтримку України

Зустріч відбудеться в Кракові
Теніс WTA
13:21
Стало відомо з ким Швьонтек зіграє благодійний матч на підтримку України
Іга Швьонтек / Фото - tennisworldusa.org
Лідер світового рейтингу WTA, 21-річна полька Іга Швьонтек разом з екс-другої ракеткою світу Агнешкою Радванською 23 липня в Кракові зіграють благодійний матч на підтримку України. Про це повідомляє sportowefakty.wp.pl.

Поєдинок відбудеться під патронатом українки Еліни Світоліной, яка стала другим послом благодійної платформи UNITED24.

Всі кошти, зароблені на турнірі, будуть передані в підтримку українського народу.

За перші чотири тижні роботи платформа UNITED24 зібрала для України понад $ 52,5 млн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подякував Світоліній за активну позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення і наголосив на важливості того, щоб на світовій арені розповідали про те, що відбувається в Україні.
Володимир Кириченко
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Теги

Іга Швентек Агнешка Радванська Еліна Світоліна

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