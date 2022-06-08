Вона неймовірна. Швентек зіграє благодійний матч на підтримку України
Стало відомо з ким Швьонтек зіграє благодійний матч на підтримку України
Зустріч відбудеться в Кракові
Іга Швьонтек / Фото - tennisworldusa.orgЛідер світового рейтингу WTA, 21-річна полька Іга Швьонтек разом з екс-другої ракеткою світу Агнешкою Радванською 23 липня в Кракові зіграють благодійний матч на підтримку України. Про це повідомляє sportowefakty.wp.pl.
Поєдинок відбудеться під патронатом українки Еліни Світоліной, яка стала другим послом благодійної платформи UNITED24.
Всі кошти, зароблені на турнірі, будуть передані в підтримку українського народу.
За перші чотири тижні роботи платформа UNITED24 зібрала для України понад $ 52,5 млн.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подякував Світоліній за активну позицію з перших днів повномасштабного російського вторгнення і наголосив на важливості того, щоб на світовій арені розповідали про те, що відбувається в Україні.
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