Олег Гончар

У першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 74) програла польці Магдалені Френх (WTA 24) з рахунком 2:6, 4:6.

Матч тривав 93 хвилини, упродовж яких Стародубцева жодного разу не подавала навиліт, зробила чотири подвійні помилки і використала два з шести брейк-пойнтів.

У Френх три ейси, одна подвійна помилка та п'ять із восьми використаних брейків.

Зазначимо, що це була їхня друга очна зустріч. Френх виграла й перший їх матч.

Нагадаємо, раніше Стародубцева увійшла в склад збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.