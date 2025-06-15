Денис Сєдашов

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (67 WTA) успішно стартувала в кваліфікації трав'яного турніру категорії WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія) та вийшла до фінального раунду відбору.

У першому матчі кваліфікації 23-річна українка впевнено обіграла француженку Діан Паррі (97 WTA), здолавши суперницю у двох сетах за 1 годину 38 хвилин.

Варто зазначити, що поєдинок мав завершитися ще напередодні, однак через дощ його було призупинено за рахунку 3:0 на користь українки в другому сеті.

WTA 250 Ноттінгем (Велика Британія). Трава. Кваліфікація

Юлія Стародубцева (Україна) – Діан Паррі (Франція) – 7:6 (7:2), 6:1

У вирішальному раунді кваліфікації Юлія Стародубцева зіграє проти росіянки камілли рахімової. Матч запланований на сьогодні.

Стала відома переможниця турніру WTA 500 у Лондоні.