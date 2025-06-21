Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації турніру в Німеччині
Українка обіграла віталію дяченко
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 68) успішно стартувала у кваліфікації трав’яного турніру серії WTA 500, що проходить у Бад-Гомбурзі (Німеччина), і вийшла до фінального раунду відбору.
У першому колі кваліфікації Стародубцева здолала «нейтральну» спортсменку віталію дяченко (WTA 589) у трисетовому матчі. Українка реалізувала 5 із 13 брейк-поїнтів.
WTA 500 Бад-Гомбург (Німеччинає). Трава. Кваліфікація
віталія дяченко – Юлія Стародубцева (Україна) [6] – 6:3, 3:6, 1:6
У фіналі кваліфікації суперницею Юлії стане представниця Сербії — Ольга Данилович.
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ноттінгемі.
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