Ястремська вийшла у фінал турніру у Ноттінгемі
Українка у півфіналі у двох сетах обіграла Магду Лінетт
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) забезпечила собі місце у фіналі трав'яного турніру WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія).
У півфіналі українка перемогла Магду Лінетт з Польщі (WTA 31) за 1 годину і 42 хвилини гри.
WTA 250 Ноттінгем (Велика Британія). Трава. Півфінал
Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща) – 6:4, 6:4
Це восьмий раз у кар'єрі, коли Даяна Ястремська потрапила до фіналу турніру WTA. Українка також має намір перервати свою серію поразок у фіналах, яка наразі складає три матчі.
«Я прокидалася від сповіщень». Ястремська емоційно висловилася про нічну атаку на Одесу.
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