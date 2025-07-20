Стародубцева вийшла в фінал кваліфікації турніру в Вашингтоні
Українка виграла в двох сетах
близько 5 годин тому
В півфіналі кваліфікації турніру у Вашингтоні (США) українка Юлія Стародубцева (WTA 72) обіграла канадку Ребекку Маріно (WTA 117) з рахунком 6:4, 7:5.
Матч тривав 111 хвилин, упродовж яких Стародубцева двічі подала навиліт проти п’яти ейсів у суперниці. При цьому, Юлія допустила п’ять подвійних помилок, тоді як у суперниці їх було всього дві.
Стародубцева також реалізувала чотири із десяти ейсів проти двох із чотирьох у Маріно.
У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє проти місцевої тенісистки Алани Сміт (WTA 346).
Нагадаємо, раніше турнір в Гамбурзі виграла Надія Кіченок.