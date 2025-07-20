Олег Гончар

В півфіналі кваліфікації турніру у Вашингтоні (США) українка Юлія Стародубцева (WTA 72) обіграла канадку Ребекку Маріно (WTA 117) з рахунком 6:4, 7:5.

Матч тривав 111 хвилин, упродовж яких Стародубцева двічі подала навиліт проти п’яти ейсів у суперниці. При цьому, Юлія допустила п’ять подвійних помилок, тоді як у суперниці їх було всього дві.

Стародубцева також реалізувала чотири із десяти ейсів проти двох із чотирьох у Маріно.

У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє проти місцевої тенісистки Алани Сміт (WTA 346).

Нагадаємо, раніше турнір в Гамбурзі виграла Надія Кіченок.