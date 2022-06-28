Стартовий захід за 23-м Шоломом успішний. Надаль з великими труднощами переміг в першому раунді Wimbledon

Легендарний іспанець змусив скласти зброю аргентинця Черундоло

Рафаель Надаль / Фото - zero-coverage.com

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22-разовий чемпіон турнірів Великого шолома, екс-перша ракетка світу, іспанецьне без проблем вийшов до другого раунду Wimbledon-2022.У стартовому матчі Надаль ( 2 ) переграв 41-го номера рейтингу АТР– 6:4, 6:3, 3:6, 6:4.Матч тривав 3 години 36 хвилин. Надаль п'ять разів подав навиліт, допустив три подвійні помилки і реалізував шість брейк-пойнтів з 14. На рахунку Черундоло два ейса, дві подвійні помилки і чотири реалізованих брейк-пойнта з 18.Наступним суперником Надаля на британському мейджорі стане литовець