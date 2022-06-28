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Стартовий захід за 23-м Шоломом успішний. Надаль з великими труднощами переміг в першому раунді Wimbledon

Легендарний іспанець змусив скласти зброю аргентинця Черундоло
Теніс Grand Slam
22:10
Стартовий захід за 23-м Шоломом успішний. Надаль з великими труднощами переміг в першому раунді Wimbledon
Рафаель Надаль / Фото - zero-coverage.com
22-разовий чемпіон турнірів Великого шолома, екс-перша ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль не без проблем вийшов до другого раунду Wimbledon-2022.

У стартовому матчі Надаль ( 2 ) переграв 41-го номера рейтингу АТР Франсіско Черундоло – 6:4, 6:3, 3:6, 6:4. 

Матч тривав 3 години 36 хвилин. Надаль п'ять разів подав навиліт, допустив три подвійні помилки і реалізував шість брейк-пойнтів з 14. На рахунку Черундоло два ейса, дві подвійні помилки і чотири реалізованих брейк-пойнта з 18.

Наступним суперником Надаля на британському мейджорі стане литовець Річардас Беранкіс.

Раніше легендарний серб Новак Джокович подолав стартовий бар'єр Wimbledon-2022.



Володимир Кириченко
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Рафаель Надаль Wimbledon

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Стартовий захід за 23-м Шоломом успішний. Надаль з великими труднощами переміг в першому раунді Wimbledon
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