Світоліна без шансів програла Осаці в чвертьфіналі турніра в Канаді
Еліна поступилася в двох сетах
близько 2 годин тому
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
В чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі українка Еліна Світоліна (WTA 13) програла колишній першій ракетці світу Наомі Осаці (WTA 49) з Японії з рахунком 2:6, 2:6.
Матч тривав 69 хвинил, за які Світоліна зробила два ейси проти одного у Осаки. При цьому, Еліна допустила чотири подвійні помилки, тоді як у Наомі всього одна.
Також Світоліна реалізувала один із п’яти брейків проти чотирьох з шести у суперниці.
Світоліна зазнала своєї п’ятої поразки у восьми матчах з Осакою.
Наомі в півфіналі турніру зіграє проти Клари Таусон з Данії.
Нагадаємо, раніше турнір в Монреалі покинула Марта Костюк.