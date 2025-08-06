Олег Гончар

В чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі українка Еліна Світоліна (WTA 13) програла колишній першій ракетці світу Наомі Осаці (WTA 49) з Японії з рахунком 2:6, 2:6.

Матч тривав 69 хвинил, за які Світоліна зробила два ейси проти одного у Осаки. При цьому, Еліна допустила чотири подвійні помилки, тоді як у Наомі всього одна.

Також Світоліна реалізувала один із п’яти брейків проти чотирьох з шести у суперниці.

Світоліна зазнала своєї п’ятої поразки у восьми матчах з Осакою.

Наомі в півфіналі турніру зіграє проти Клари Таусон з Данії.

Нагадаємо, раніше турнір в Монреалі покинула Марта Костюк.