Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
Змішані єдиноборства. Combate Global 2
19:35
Тріатлон. Битва королів: Ян Фродено - Ліонель Сандерс. Огляд

Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»

Українська тенісистка висловилася про допуск росіян і білорусів на US Open
Теніс Grand Slam
19:35
Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»

Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна висловилася про рішення Асоціації тенісу США (USTA) дозволити російським і білоруським гравцям участь в US Open під нейтральним прапором.

«Це право USTA приймати рішення, вони вирішили вибрати цей шлях. Я його не підтримую, тому що мені здається, що вони повинні були зробити більш серйозні кроки. Український спорт відкинутий мінімум на 10 років назад, тому що інфраструктура або пошкоджена, або повністю знищена. Я можу назвати багато, багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати».

Новак Джокович ризикує пропустити US Open.

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Еліна Світоліна US Open

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»
Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»
Теніс WTA
20:05
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»
Стаховський: «Wimbledon - єдина організація з моральним кодексом»
Теніс Grand Slam
15 червня 20:30
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором
US Open допустить російських і білоруських гравців під нейтральним прапором
Теніс Grand Slam
15 червня 08:25
Джокович ризикує пропустити US Open
Джокович ризикує пропустити US Open
Теніс Grand Slam
14 червня 20:45
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Калініна втратила дві позиції в рейтингу WTA. Костюк та Ястремська піднялися на одну сходинку
Теніс WTA
13 червня 11:52
Світоліна: «Організації не розуміють до кінця всієї ситуації, що відбувається в Україні, і не хочуть йти назустріч»
Світоліна: «Організації не розуміють до кінця всієї ситуації, що відбувається в Україні, і не хочуть йти назустріч»
Теніс WTA
11 червня 07:44

Новини: Теніс

Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»
Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»
WTA
20:05
Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Grand Slam
19:35
Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»
Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»
Grand Slam
18:30
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні
Цуренко вийшла у фінал кваліфікації турніру в Істборні
WTA
17:20
Наомі Осака знялася з Wimbledon
Наомі Осака знялася з Wimbledon
Grand Slam
15:55
Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
ATP
12:25
Савчук: «У тенісному світі 90% людей зовсім не цікавить війна»
Савчук: «У тенісному світі 90% людей зовсім не цікавить війна»
WTA
10:27
Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022
Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022
Grand Slam
09:56
Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
WTA
17 червня 21:49
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини