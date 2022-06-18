Світоліна: «Організації не розуміють до кінця всієї ситуації, що відбувається в Україні, і не хочуть йти назустріч»
Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Українська тенісистка висловилася про допуск росіян і білорусів на US Open
19:35
Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна висловилася про рішення Асоціації тенісу США (USTA) дозволити російським і білоруським гравцям участь в US Open під нейтральним прапором.
«Це право USTA приймати рішення, вони вирішили вибрати цей шлях. Я його не підтримую, тому що мені здається, що вони повинні були зробити більш серйозні кроки. Український спорт відкинутий мінімум на 10 років назад, тому що інфраструктура або пошкоджена, або повністю знищена. Я можу назвати багато, багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати».
Новак Джокович ризикує пропустити US Open.
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