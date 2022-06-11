Світоліна: «Організації не розуміють до кінця всієї ситуації, що відбувається в Україні, і не хочуть йти назустріч»

Еліна вважає, що організації зробили недостатньо

Еліна Світоліна / Фото: скрін-шот

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна в коментарі YouTube-каналу BBC News розповіла про свою сім'ю у воєнний час і прокоментувала реакцію тенісних структур на російське повномасштабне вторгнення в Україну.



Про те, як її застала війна.

«У мене був дуже важкий період. Особливо на початку війни. За кілька днів до цього я дізналася, що вагітна, а потім почалася війна. Все це було дуже важко перенести психологічно. Вже за 5 днів я виступала в Мексиці, а потім було два Великий турнір у США.Було дуже багато тиску і все це вибило мене зі звичного фокусу».

Про сім'ю.

«Після 10 днів війни мої батьки змогли виїхати з Одеси, але інша частина сім'ї – тітка, дядько, бабуся – вони залишилися в Одесі. Вони не виїжджатимуть. Бабуся вже у похилому віці, тому їй важко пересуватися. Я щодня на зв'язку, намагаюся їх підтримувати, бо ментально це все дуже тяжко, особливо для людей, які вже виробили рутину. Мої батьки зараз у Монако, я бачуся з ними досить часто. Зараз дуже ціную цей час. Війна дуже всіх нас об'єднала, вони дуже переживають і хочуть повернутися до України, повернутись до свого нормального життя».

Про реакцію тенісних організацій.

«Я вважаю, що взагалі було зроблено замало. І в цьому напрямі також. Заяви, зроблені тенісними організаціями, були досить хорошими. Я вважаю, що на підтримку українців мало сказано. Я разом з іншими українськими гравцями була багато разів на зустрічах із головними чиновниками тенісних організацій. На жаль, вони не розуміють до кінця всієї ситуації, що відбувається в Україні, і, на жаль, не хочуть йти назустріч».

Нагадаємо, раніше Світоліна стала другим послом благодійної платформи UNITED24.



