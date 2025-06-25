Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 14) здобула нагороду Heart Award у рамках Кубка Біллі Джин Кінг-2025. Ця відзнака вручається за виняткову мужність на корті, відданість команді та гідне представлення своєї країни.

Світоліна перемогла у голосуванні, набравши 33% голосів, випередивши Бернарду Перу (США) — 27%, Сонай Картал (Велика Британія) — 20%, Вікторію Мбоко (Канада) — 13%, та Єну Шибахару (Японія) — 7%.

Грошовий приз у розмірі 3 тисяч доларів Еліна спрямувала до Svitolina Foundation для підтримки молодих тенісистів України.

Еліна стала третьою українкою, яка отримала Heart Award після Катерини Бондаренко (2016 рік) та Ангеліни Калініної (2023 рік).