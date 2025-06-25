Світоліна отримала престижну нагороду Heart Award
Українську тенісистку визнали за мужність і відданість команді в Кубку Біллі Джин Кінг
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 14) здобула нагороду Heart Award у рамках Кубка Біллі Джин Кінг-2025. Ця відзнака вручається за виняткову мужність на корті, відданість команді та гідне представлення своєї країни.
Світоліна перемогла у голосуванні, набравши 33% голосів, випередивши Бернарду Перу (США) — 27%, Сонай Картал (Велика Британія) — 20%, Вікторію Мбоко (Канада) — 13%, та Єну Шибахару (Японія) — 7%.
Грошовий приз у розмірі 3 тисяч доларів Еліна спрямувала до Svitolina Foundation для підтримки молодих тенісистів України.
Еліна стала третьою українкою, яка отримала Heart Award після Катерини Бондаренко (2016 рік) та Ангеліни Калініної (2023 рік).
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