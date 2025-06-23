Світоліна: «Після народження нашої доньки Скай я знайшла нове натхнення»
Еліна розповіла, чим займається після перемог на турнірах
близько 1 години тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу на старті турніру у Бад-Гомбургу. Слова українки наводить btu.org.ua:
Звичайно, я дуже задоволена своєю грою. Це був мій перший матч на траві в цьому сезоні, і я шукала свій ритм, намагалася намацати свою гру. Дуже рада, що змогла сьогодні показати хороший рівень.
У вас за плечима величезний досвід. Що допомагає вам досі отримувати задоволення від тенісу?
Думаю, вся справа в умінні знаходити радість і в злетах, і в падіннях. Після повернення в тур, після народження нашої доньки Скай, я по-новому поглянула на все. Знайшла нове натхнення. До того ж, бути в Турі разом з Гаелем – це дуже особливе для нас. Ми мотивуємо одне одного, підтримуємо, підштовхуємо вперед. Іноді буває важко, але ми поруч і це багато що означає.
Якою для вас була б ідеальна розв'язка цього вечора?
Ідеальний вечір? Смачна вечеря, трохи відпочинку, час з сім'єю по FaceTime, і просто насолодитися сьогоднішньою перемогою.
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