Денис Сєдашов

Відбулося жеребкування основної сітки трав'яного турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі (Німеччина), за підсумками якого стали відомі суперниці українських тенісисток у першому раунді.

Участь в основі турніру візьмуть дві представниці України — Еліна Світоліна (WTA 14) та Марта Костюк (WTA 26).

Світоліна, яка отримала сьомий номер посіву, стартує матчем проти бельгійки Елізе Мертенс (WTA 24). У разі перемоги, в другому колі на Еліну чекатиме зустріч із переможницею пари Ван Сіньюй – Беатріс Хаддад Майя.

Марта Костюк у 1/16 фіналу зіграє проти п’ятої сіяної турніру — американки Емми Наварро (WTA 9).

Поєдинки основної сітки турніру в Бад-Гомбурзі відбудуться з 22 до 28 червня.

Ястремська дізналася суперницю в півфіналі турніру в Ноттінгемі.