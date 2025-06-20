Світоліна та Костюк дізналися суперниць на старті турніру у Німеччині
Поєдинки основної сітки турніру відбудуться з 22 до 28 червня
близько 1 години тому
Відбулося жеребкування основної сітки трав'яного турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі (Німеччина), за підсумками якого стали відомі суперниці українських тенісисток у першому раунді.
Участь в основі турніру візьмуть дві представниці України — Еліна Світоліна (WTA 14) та Марта Костюк (WTA 26).
Світоліна, яка отримала сьомий номер посіву, стартує матчем проти бельгійки Елізе Мертенс (WTA 24). У разі перемоги, в другому колі на Еліну чекатиме зустріч із переможницею пари Ван Сіньюй – Беатріс Хаддад Майя.
Марта Костюк у 1/16 фіналу зіграє проти п’ятої сіяної турніру — американки Емми Наварро (WTA 9).
Поєдинки основної сітки турніру в Бад-Гомбурзі відбудуться з 22 до 28 червня.
Ястремська дізналася суперницю в півфіналі турніру в Ноттінгемі.