Олег Гончар

В другому колі турніру WTA 1000 українка Еліна Світоліна (WTA 13) програла чешці Барборі Крейчіковій (WTA 80) з рахунком 6:2, 4:6, 3:6.

Матч тривав 124 хвилини, упродовж яких тенісистки зробили по чотири подвійні помилки. При цьому, Еліна допустила чотири подвійні помилки проти 12 у суперниці.

Також Світоліна використала п’ять із 14 брейків проти шести вдалих брейків із 12 у Крейчікової.

Це був третій матч тенісисток та третя перемога Крейчікової.

Нагадаємо, Марта Костюк знялася з турніру у Цинциннаті після розгромної перемоги.