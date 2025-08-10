Друга ракетка України Марта Костюк в Instagram повідомила, що через пошкодження зап’ястя не зможе продовжити виступи на турніру у Цинциннаті:

Травма зап'ястя, яку я отримала у Монреалі, була справжнім випробуванням останніми днями. Я віддав усе, щоб бути готовим до Цинциннаті. Завдяки допомозі моєї неймовірної команди мені вдалося вийти на корт і завершити свій матч учора.

Змагатися, незважаючи на біль, було дуже важливо, але мені потрібно прислухатися до свого тіла. Я зосереджуся на одужанні, зміцненні та поверненні готовою.

Дякую, Цинциннаті.

До зустрічі, Нью-Йорк.