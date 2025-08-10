Костюк знялася з турніру у Цинциннаті після розгромної перемоги
Марту непокоїть пошкоджене зап’ястя
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Друга ракетка України Марта Костюк в Instagram повідомила, що через пошкодження зап’ястя не зможе продовжити виступи на турніру у Цинциннаті:
Травма зап'ястя, яку я отримала у Монреалі, була справжнім випробуванням останніми днями. Я віддав усе, щоб бути готовим до Цинциннаті. Завдяки допомозі моєї неймовірної команди мені вдалося вийти на корт і завершити свій матч учора.
Змагатися, незважаючи на біль, було дуже важливо, але мені потрібно прислухатися до свого тіла. Я зосереджуся на одужанні, зміцненні та поверненні готовою.
Дякую, Цинциннаті.
До зустрічі, Нью-Йорк.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська вийшла у третє коло змагань у США.
