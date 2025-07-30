Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 13) розповіла порталу NV Спорт, чому придбала квартиру в Києві.

За її словами, вона завжди планує наперед і прагнутиме проводити більше часу в Україні після завершення кар’єри.

Світоліна розповіла, що давно мріяла про затишне місце в столиці, і нова квартира стала ідеальним вибором.

Дуже рада, що придбала квартиру в Києві. Коли я сюди зайшла відразу зрозуміла, що це може бути моїм місцем. У мене була дуже маленька квартира. Поряд з будинком були тенісні корти. Це було місце, де ти поспав і пішов далі тренуватися. Тепер я знайшла ідеальне місце. У цьому комплексі є спортивний зал, ресторан, парки, і, звісно, укриття. Я не буду витрачати час на поїздки кудись. Зручно мати все в одному місці. Еліна Світоліна

Еліна зізналася, що вид на Київ із 35-го поверху надихає її на тренування та заряджає енергією. Вона зазначила, що Київ асоціюється з рухом, роботою та проєктами, але нова квартира дарує їй спокій і відчуття дому.

Нагадаємо, Світоліна у ніч на 31 липня зіграє матч другого кола WTA 1000 у Монреалі проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Камілли Рахімової.