Світоліна розпочне турнір у Монреалі матчем проти росіянки
Українка зустрінеться з камілою рахімовою
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) стартує з другого кола на хардовому турнірі категорії WTA 1000 у Монреалі (Канада).
Першою суперницею українки стане росіянка камілла рахімова (WTA 62).
У стартовому мачі рахімова здобула вольову перемогу над місцевою тенісисткою Кайлою Крос (WTA 262) — 4:6, 6:3, 6:2.
Це буде перша очна зустріч Світоліної та рахімової на професійному рівні.
Стародубцева перемогла Ван Яфань у драматичному матчі на турнірі в Торонто.
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