Олег Гончар

Тенісистка Еліна Світоліна (WTA 14), яка є амбасадоркою благодійної платформи UNITED24, організувала тренування для дітей, повернутих до України після депортації або з тимчасово окупованих Росією територій. Захід відбувся в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Світоліна поділилася з дітьми історіями своїх дитячих перемог, обговорила їхні мрії та переживання. Разом вони провели розминку та зіграли в командні ігри, створюючи атмосферу підтримки та мотивації.

Тенісистка наголосила на важливості наполегливості.

«Усі ми колись відчуваємо, що десь програли, що щось не виходить. Хотілося б, щоб ви йшли до своїх мрій, не здавалися. Це найголовніше». Еліна Світоліна

Ця подія стала частиною зусиль UNITED24 із підтримки дітей, які постраждали від війни, допомагаючи їм відновити віру в себе та свої можливості через спорт і спілкування.

Нагадаємо, раніше Світоліна програла на ранніх стадіях Wimbledon-2025.