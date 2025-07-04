Світоліна програла Мертенс і завершила боротьбу на Wimbledon-2025
Українка поступилася у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Еліна Світоліна (13 WTA) завершила боротьбу на Wimbledon-2025.
У третьому колі українка у двох сетах поступилася бельгійці Елізе Мертенс (23 WTA) – 1:6, 6:7(4-7)
Матч тривав 1 годину 41 хвилину. За цей час Елізе Мертенс виконала чотири ейси, допустила одну подвійну помилку та реалізувала чотири з дев’яти брейкпойнтів. Еліна Світоліна відповіла двома ейсами, припустилася п’яти подвійних помилок і використала лише один із шести шансів на брейк.
У наступному колі Мертенс зустрінеться проти переможниці матчу сабалєнко – Радукану.
Мертенс - Світоліна: перша серйозна суперниця для найсильнішої з українок.