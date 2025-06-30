Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна (13 WTA) прокоментувала свій успішний старт на турнірі Wimbledon 2025. Тенісистка відзначила, що її стиль гри змінився, і саме завдяки цьому вона показує стабільні результати на траві. Слова наводить ВТУ.

Я почала грати більш агресивно — це проявляється і на подачі, і на прийомі. Гра з льоту — результат наполегливої роботи над тим, щоб завершувати розіграш швидко, не даючи суперниці шансів повернутися в гру. Еліна Світоліна

Тенісистка також згадала, що в минулому грала інакше, але зараз — у кращій формі саме на трав’яних кортах:

Мій стиль гри трохи змінився, і результати це підтверджують. Відчуваю, що зараз граю на хорошому рівні. Головне — здоров’я і швидкість ніг. Це ключ до успіху на траві. Я знаю, що можу досягати тут високих результатів — у мене вже є два півфінали та чвертьфінал на Wimbledon. Це додає впевненості. Еліна Світоліна

Світоліна на старті Wimbledon-2025 не залишила шансів суперниці.