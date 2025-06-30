Визначена наступна суперниця Світоліної на Wimbledon
Українка зустрінеться у другому колі з білорускою сасновіч
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
алєксандра сасновіч (WTA, 107) у першому колі Wimbledon переграла Варвару Грачову (WTA, 92) 6:4, 6:7 (5), 7:6 (8).
За 3 з половиною години на корті білоруска зробила 6 ейсів, реалізувала 11 брейк-поінтів з двадцяти та 13 разів помилилася при подачі. Представниця Франції зробила 10 брейків та 6 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Грачова програла вперше.
Наступною суперницею сасновіч стане перша ракетка України Еліна Світоліна. Матч запланований на 2 липня.