Денис Сєдашов

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала героїнею нового випуску на каналі Adidas Originals, де поділилася своїми думками про материнство, стиль поза кортом і важливість підтримки родини на шляху до професійного спорту. Слова наводить ВТУ.

Про материнство і виклики в житті спортсменки:

— Після народження дочки для мене було важливо дати собі час. Бути професійною спортсменкою – це вже саме по собі нелегко. А коли ти маєш свою сім'ю – це дещо інше. Це приносить тобі багато радості. І, звичайно, ти відчуваєш великий тиск на своїх плечах. Тому я просто намагаюся отримувати задоволення як на корті, так і поза ним. Просто бути рішучою.

Про власний стиль поза межами спорту:

— Комфортний стиль, я б сказала, «стріт-стайл». Мені подобається поєднувати різні речі. Спортивний одяг, повсякденний одяг... Наприклад, коли я після занять в залі йду на зустріч з друзями. Так що я багато чого міксую в одязі.

Про сім’ю та незмінні цінності:

— Для мене в ті роки було важливо, що мої батьки були поруч. Вони завжди повертали мене на правильний шлях, коли я трохи збивалася або мені потрібна була мотивація. Очевидно, коли ти намагаєшся побудувати професійну кар'єру в тенісі, ти стикаєшся з різними випробуваннями. Приємно мати поруч сім'ю, яка дійсно піклується про твої мрії.

Світоліна втратила одну позицію у рейтингу WTA, Калініна покинула топ-100.