Світоліна втратила одну позицію у рейтингу WTA, Калініна покинула топ-100
Швьонтек продовжує своє падіння
34 хвилини тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася на 14-ту сходинку.
Ангеліна Калініна випала із топ-100 і тепер займає 101-ше місце.
Колишня перша ракетка світу полька Іга Швьонтек продовжує втрачати свої позиції.
Рейтинг WTA станом на 16 червня:
1. Аріна Соболенко – 11553 очка
2. Корі Гауфф (США) – 8083
3. Джессіка Пегула (США) – 6483
4 (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4853
5 (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4805
6 (8). Медісон Кіз (США) – 4669
7 (6). Мірра Андрєєва – 4636
8 (7). Іга Швьонтек (Польща) – 4618
9 (10). Емма Наварро (США) – 3697
10 (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3684
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14 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 3035
26. Марта Костюк (Україна) – 1736
46 (45). Даяна Ястремська (Україна) – 1159
68 (67). Юлія Стародубцева (Україна) – 924
101 (96). Ангеліна Калініна (Україна) – 708
151 (156). Дар'я Снігур (Україна) – 470
195 (202). Олександра Олійникова (Україна) – 366
237 (244). Анастасія Соболєва (Україна) – 306
Нагадаємо, Юлія Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації турніру у Ноттінгемі.