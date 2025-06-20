Ястремська дізналася суперницю в півфіналі турніру в Ноттінгемі
Українка зустрінеться з представницею Польщі Магдою Лінетт
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 46) дізналася ім’я своєї суперниці у півфіналі турніру WTA 250, що проходить на трав’яних кортах Ноттінгема (Велика Британія).
За вихід до фіналу Ястремська змагатиметься з представницею Польщі Магдою Лінетт (WTA 31). У чвертьфіналі польська тенісистка впевнено здолала другу сіяну турніру — Клару Таусон із Данії (WTA 23).