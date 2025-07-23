Світоліна та Стаховський провели майстер-клас для дітей у Житомирі
Перша ракетка України підтримує розвиток тенісу в Україні
близько 4 годин тому
Світоліна та Стаховський
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) разом із колишнім тенісистом Сергієм Стаховським організували майстер-клас із тенісу в Житомирі. Про це повідомив благодійний фонд Світоліної.
Захід зібрав понад 100 дітей, які мали змогу повчитися в зірок українського спорту.
Світоліна та Стаховський поділилися своїм досвідом, провели тренування та поспілкувалися з юними гравцями, мотивуючи їх до занять тенісом.
Світоліна, яка нещодавно брала участь у соціальних проєктах, зокрема тренуваннях із дітьми в рамках Bring Kids Back UA, продовжує активно підтримувати розвиток спорту в Україні.