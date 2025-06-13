Олег Гончар

Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила відкласти початок свого трав'яного сезону, повідомив портал ВТУ.

Перша ракетка України мала виступити на турнірі WTA 500 у Берліні, але знялася зі змагань до початку жеребкування. Про причини такого рішення не повідомляється, але в календарі Еліни залишається ще один трав'яний турнір перед Вімблдоном — WTA 500 у Бад-Гамбурзі (Німеччина), який пройде з 23 по 29 червня.

Тим часом друга ракетка України Марта Костюк отримала шанс зіграти в основній сітці турніру в Берліні. Спочатку вона мала брати участь у кваліфікації, але потім потрапила до основного раунду.

Ці турніри є ключовою частиною підготовки українських тенісисток до Вімблдону.

Нагадаємо, раніше Світоліна піднялась в рейтингу WTA.