Світоліна впевнено вийшла до третього кола Australian Open-2026
Еліна перемогла у двох сетах
16 хвилин тому
Еліна Світоліна/Фото: j48tennis.net
У другому колі Australian Open-2026 українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 12) здобула впевнену перемогу над представницею Польщі Ліндою Климовичовою (WTA 134).
Матч завершився з рахунком 7:5, 6:1 і тривав 76 хвилин.
Протягом поєдинку Світоліна тричі подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала чотири з шести брейк-пойнтів.
Зазначимо, що це була перша очна зустріч тенісисток.
У третьому колі турніру Світоліна зіграє з росіянкою Діаною Шнайдер.
Нагадаємо, на старті Australian Open-2026 українка обіграла іспанку Крістіну Букшу.
Поділитись