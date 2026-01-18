Світоліна упевнено вийшла в друге коло Australian Open
Українка перемогла Буксу в двух сетах
близько 1 години тому
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
У Мельбурні в першому колі Australian Open перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 12) перемогла іспанку Крістіну Буксу (WTA 51) з рахунком 6:4, 6:1.
Матч тривав 70 хвилин, упродовж яких тенісистки подали по одному ейсу. При цьому Світоліна допустила три подвійні помилки, тоді як у Букси їх було шість.
Також Світоліна реалізувала п’ять із десяти брейк-пойнтів проти одного з двох у суперниці.
Для тенісисток це був перший очний матч.
У другому колі турніру Світоліна зіграє з переможницею матчу між полячкою Ліндою Клімовічовою (WTA 134) та британкою Францескою Джонс.
Раніше до другого кола Australian Open не змогли пробитися Марта Костюк та Даяна Ястремська.
