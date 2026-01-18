Олег Гончар

У Мельбурні в першому колі Australian Open перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 12) перемогла іспанку Крістіну Буксу (WTA 51) з рахунком 6:4, 6:1.

Матч тривав 70 хвилин, упродовж яких тенісистки подали по одному ейсу. При цьому Світоліна допустила три подвійні помилки, тоді як у Букси їх було шість.

Також Світоліна реалізувала п’ять із десяти брейк-пойнтів проти одного з двох у суперниці.

Для тенісисток це був перший очний матч.

У другому колі турніру Світоліна зіграє з переможницею матчу між полячкою Ліндою Клімовічовою (WTA 134) та британкою Францескою Джонс.

Раніше до другого кола Australian Open не змогли пробитися Марта Костюк та Даяна Ястремська.