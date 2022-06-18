Світоліна: «Є багато факторів, які можуть зіграти роль при вирішенні не дозволяти російським і білоруським гравцям виступати»
Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»
Українська тенісистка зізналася, що відчуває великі зміни
Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що відчуває великі зміни.
«Я була в такому хвилюючому стані. Але потім було дуже багато стресу, багато переживань через війну. Я більше переживала про це, ніж про себе. Я не пам'ятаю навіть, що було в ті перші дні. Це було нестерпно. Мої пріоритети змінилися, мій світогляд змінилося. Не те щоб я раніше не цінувала сім'ю, але зараз я дійсно з величезним задоволенням проводжу час з батьками.
Війна змінює людей. Багато що змінилося всередині, в голові. Зараз мені здається, ніби ракетку я тримала в руках років 20 тому. Я б дуже хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі в 2024 році. Це моя мета. Але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки».
Еліна Світоліна висловилася про рішення USTA дозволити російським і білоруським гравцям участь в US Open під нейтральним прапором.
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