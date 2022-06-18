Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»

Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що відчуває великі зміни.

Війна змінює людей. Багато що змінилося всередині, в голові. Зараз мені здається, ніби ракетку я тримала в руках років 20 тому. Я б дуже хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі в 2024 році. Це моя мета. Але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки».