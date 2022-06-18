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Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»

Українська тенісистка зізналася, що відчуває великі зміни
Теніс WTA
20:05
Світоліна: «Я б хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі, але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки»

Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна зізналася, що відчуває великі зміни.

«Я була в такому хвилюючому стані. Але потім було дуже багато стресу, багато переживань через війну. Я більше переживала про це, ніж про себе. Я не пам'ятаю навіть, що було в ті перші дні. Це було нестерпно. Мої пріоритети змінилися, мій світогляд змінилося. Не те щоб я раніше не цінувала сім'ю, але зараз я дійсно з величезним задоволенням проводжу час з батьками.

Війна змінює людей. Багато що змінилося всередині, в голові. Зараз мені здається, ніби ракетку я тримала в руках років 20 тому. Я б дуже хотіла зіграти на Олімпійських іграх в Парижі в 2024 році. Це моя мета. Але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки».

Еліна Світоліна висловилася про рішення USTA дозволити російським і білоруським гравцям участь в US Open під нейтральним прапором.

Рене Тер Велде
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Еліна Світоліна

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