Олег Гончар

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала чвертьфіналісткою Australian Open-2026 та підкорила три важливі досягнення.

В 1/8 фіналу турніру в Мельбурні вона впевнено перемогла сьому ракетку світу, «нейтральну» росіянку Мірру Андрєєву з рахунком 6:2, 6:4.

Для Світоліної цей вихід до чвертьфіналу став повторенням її особистого рекорду на Australian Open. Раніше українка доходила до цієї стадії у 2015, 2016 та 2025 роках, однак щоразу зупинялася за крок до півфіналу.

Перемога над Андрєєвою стала для Світоліної 33-ю у матчах основної сітки Australian Open — це її найкращий показник на одному турнірі Grand Slam. Стільки ж виграшів українка має лише на Ролан Гарросі.

Крім того, Світоліна втретє у кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру Grand Slam без жодного програного сету. Раніше їй це вдавалося на US Open у 2019 та 2021 роках. У Мельбурні-2026 українка демонструє стабільну та впевнену гру, залишаючись однією з головних сенсацій турніру.