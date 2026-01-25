Світоліна розбила росіянку та вийшла в чвертьфінал Australian Open-2026
Еліна перемогла в двух сетах
42 хвилини тому
Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
В четвертому колі Australian Open-2026 українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 12) обіграла нейтральну супеницю з російським паспортом Мірру Андрєєву (WTA 7).
Світоліна перемогла з рахунком 6:2, 6:4.
Матч тривав 84 хвилини, за які Світоліна виконала чотири ейси, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала п'ять із деяти брейків.
У Андрєєвої один ейс, три подвійні помилки та два із дев'яти реалізованих брейків.
Світоліна та Андрєєва зустрічалися в березні 2025 року. Тоді Еліна програла росіянці у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллс.
Українка в наступному колі зіграє з американкою Корі Гауфф.
Нагадаємо, в третьому колі Світоліна обіграла іншу росіянку.
Поділитись