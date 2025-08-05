Олег Гончар

У ніч із 5 на 6 серпня на турнірі WTA 1000 у Монреалі відбудуться чвертьфінали одиночного розряду. Україну представить Еліна Світоліна (WTA 13), яка зіграє проти експершої ракетки світу Наомі Осаки (WTA 49) на центральному корті.

Матч пройде не раніше 02:30 за Києвом.

Світоліна, сіяна 10-ю, раніше впевнено пройшла Каміллу Рахімову, Анну Калінскую та Аманду Анісімову.

Осака, чотириразова чемпіонка Великого шлему, розгромила Людмилу Самсонову, Єлену Остапенко та Анастасію Севастову. Це їхній восьмий матч: Наомі веде 4-3.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк знялася з чвертьфіналу.