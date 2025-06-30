Все, що потрібно знати про Вімблдон-2025
Розклад, фаворити та призові – головне перед стартом турніру
19 хвилин тому
Коли відбудеться Вімблдон‑2025?
Турнір стартує в понеділок, 30 червня, і триватиме до неділі, 13 липня на кортах All England Club.
Жіночий фінал пройде в суботу, 12 липня, а чоловічий – наступного дня, 13 липня.
Кваліфікація проходила з 23 по 26 червня на Community Sport Centre в Роехемптоні.
Хто головні фаворити турніру?
Карлос Алькарас (Іспанія): претендує на третій поспіль титул у чоловічому одиночному розряді після перемоги над Джоковичем у двох останніх фіналах.
Новак Джокович (Сербія): 38‑річний серб шукає рекордну 25‑ту велику перемогу та рекордне восьме звання чемпіона Вімблдона, що зрівняє його з Роджером Федерером. Він програвав у двох попередніх фіналах Алькарасу.
Яннік Сіннер (Італія): перша ракетка світу, прагне реваншу після поразки Алькарасу у драматичному фіналі Ролан‑Гаррос.
У жінок: Аріна Соболєнка, Коко Гофф – головні претендентки на титул.адукану, Боултер і Картал (прямі кваліфікації), а також wild‑card: Клагман, Сю, Стойсавльєвіч та інші.
Які призові у 2025‑му?
Загальний призовий фонд: рекордні £53,5 млн (+7,1 % до 2024).
Переможці в одиночному розряді (жіночому та чоловічому): по £3 млн кожен.
Перший раунд – £66 000 (на 10 % більше ніж торік).
У інвалідному спорті (коляска): по £68 000, що на 4,6 % більше.
Хто виграв минулий Вімблдон‑2024?
Чоловіки: Алькарас переміг Джоковича.
Жінки: Барбора Крейчикова обіграла Джазмін Паоліні.
Чоловіча пара: Паттен / Хеліоваара;
Жіноча пара: Сіньякова / Таунсенд;
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