Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»
Тоні Надаль: «Рафаель буде одним з фаворитів на Wimbledon»
Тренер розповів про підготовку іспанця до Grand Slam
14:30
Тоні Надаль, дядько четвертої ракетки світу Рафаеля Надаля, розповів про підготовку племінника до Wimbledon.
Надаля цитує портал Marca:
«Ми дуже раді, турнір стає популярнішим. Цього року приїхали Медведєв, Циципас, Баутіста, Шаповалов, Карреньо-Буста ... Складно, тому що турнір дуже близько до Wimbledon, хоча він служить підготовкою, тому що умови схожі.
Чи може Рафаель зіграти на цьому турнірі? Майже неможливо, щоб Рафаель зіграв, тому що йому потрібен відпочинок перед Grand Slam. За тиждень до цього він вважає за краще спокійно тренуватися і не брати участь в змаганнях.
Зараз він в порядку. Думаю, він буде одним з фаворитів, головним залишається Джокович, а також Хуркач або Берреттіні. Якщо тобі пощастило пройти перший тиждень, з другої - конкуренція стає дуже високою. Лікування працює, Рафаель цілком задоволений, і ми впевнені, що все пройде добре».
Рафаель Надаль підтвердив, що має намір зіграти на Wimbledon.
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