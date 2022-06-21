Тоні Надаль: «Рафаель буде одним з фаворитів на Wimbledon»

Тоні Надаль, дядько четвертої ракетки світу Рафаеля Надаля, розповів про підготовку племінника до Wimbledon.

Надаля цитує портал Marca:

Чи може Рафаель зіграти на цьому турнірі? Майже неможливо, щоб Рафаель зіграв, тому що йому потрібен відпочинок перед Grand Slam. За тиждень до цього він вважає за краще спокійно тренуватися і не брати участь в змаганнях.

Зараз він в порядку. Думаю, він буде одним з фаворитів, головним залишається Джокович, а також Хуркач або Берреттіні. Якщо тобі пощастило пройти перший тиждень, з другої - конкуренція стає дуже високою. Лікування працює, Рафаель цілком задоволений, і ми впевнені, що все пройде добре».