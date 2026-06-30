Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) прокоментувала свій старт на Wimbledon-2026 матчем проти свіввітчизниці Дар'ї Снігур (77 WTA). Її слова передає «Суспільне Спорт».

У Бад-Гомбурзі матч видався дуже складний — я десь більше піднатиснула, аби його виграти. Коли наступного тижня вже GrandSlam, то хочеться бути в гарній формі та не мати проблем. Тому вирішили знятися і підготуватися краще до Лондона.

Я зіграла тут досить багато матчів — як гарних, так і не дуже. Тому є досвід матчів та розуміння, які вони можуть бути. Трава — це трохи рулетка, якщо так можна сказати. Бувають моменти, коли розіграші не перебувають під твоїм контролем. Треба просто приймати це, рухатися далі і намагатися якомога краще відіграти кожен розіграш.