«Немає часу зупинятися»: Світоліна оцінила готовність до Wimbledon після ушкодження
Українка прокоментувала стан здоров'я
близько 1 години томуПідписатися в
Перша ракетка України Еліна Світоліна (8 WTA) сьогодні вдванадцяте у кар'єрі стартує на Wimbledon. У першому колі восьма сіяна турніру зіграє проти співвітчизниці Дарії Снігур (77 WTA).
Спортсменка розповіла про свій стан та специфіку переходу на трав'яне покриття. Слова наводить Суспільне Спорт.
Була невеличка травма, дискомфорт. Але зараз вже вийшло декілька днів відпочити та переналаштуватися. Для мене важливо було теж трохи попрацювати над певними речами на траві, бо це дуже швидке [покриття, якщо] з ґрунту переходити. Немає часу зупинятися — треба йти далі, працювати і намагатися якомога швидше підготуватися до турніру.
Під час підготовки до мейджора Світоліна двічі доходила до чвертьфіналів на трав'яних турнірах. У Берліні вона зазнала поразки, а в Бад-Гомбурзі знялася зі змагань через травму.
Соболєва виграла ґрунтовий турнір у Польщі.